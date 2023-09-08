الجنايات تنظر محاكمة شقيقين بتهمة بالشروع في إنهاء حياة شخص وزوجته وحرق شقتهما بإمبابة غدًا

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، في محاكمة شقيقين وصديقهما، لإتهامهما بالشروع في إنهاء حياة شخص وزوجته وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، إثر خلافات حول الميراث.

فيما كشف أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن كل من "حسن. م"، 47 سنة، وشقيقه "محمود"، 40 سنة، وصديقهما "عبد الرحمن. م"، 19 سنة، في يوم 26 فبراير الماضي، شرعوا في إنهاء حياة "أحمد. م"، وزوجته "دينا. م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم.

وأعدوا لهذا الغرض أدوات "زجاجة بنزين" قاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إطفاء الحريق بمحل الواقعة.

فيما اضافت التحقيقات أن المتهمين وضعوا النار عمدا في مسكن المجني عليهما سالفي الذكر بأن قام المتهم الثالث بسكب البنزين الذي تحصل عليه من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في "ورقة" وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن، ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغًا قانونيًا أو مبررا من الضرورة المهنية والحرفية والتي استخدموها في ارتكاب الجرائم موضوع الإقامات السابقة.

وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"