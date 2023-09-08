علاقة أمراض القلب التاجية بالسكريات في الجلوكوز والفركتوز

كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة هارفارد، في مدينة كامبريدج، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الأنواع المختلفة من السكريات، وخاصة الجلوكوز والفركتوز، لهما تأثير خطير بشأن الإصابة بأمراض القلب التاجية.

ويسبب تناول السكر والجلوكوز والفركتوز المضاف للعصائر، زيادة الخطر في الإصابة بأمراض القلب التاجية، وذلك على عكس “سكر الفركتوز” الذي يأتي من الفواكه والخضروات الكاملة، وكذلك “اللاكتوز والسكروز”، لم يرتبطوا بخطر أمراض القلب، ولكن “الجلوكوز والفركتوز” من العصير والسكر المضاف، يسبب زيادة خطر أمراض القلب.

واستخدم الباحثون، بيانات مجموعتين، إحداهما تتألف من ممرضات أعمارهن بين 30 و55 عاما، مسجلات في دراسة صحة الممرضات، والتي بدأت في عام 1976، والأخرى تتألف من المهنيين الصحيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، وهي جزء من دراسة متابعة المهنيين الصحيين، والتي بدأت في عام 1986.

وتضمنت البيانات الأساسية من المشاركين في كلتا الدراستين، استبيانا شبه كمي لتكرار الطعام، مع إرسال استبيانات المتابعة كل سنتين إلى 4 سنوات؛ لجمع معلومات عن نمط الحياة، والنظام الغذائي، والتاريخ الطبي، وأي تشخيصات جديدة للأمراض".

السكريات في الجلوكوز والفركتوز

وأفادت النتائج، أن الجلوكوز والفركتوز المضافة للعصائر والمشروبات، قد تشكل خطرا على القلب، وليس تناول الفركتوز من مصادره الطبيعية كـ"الفاكهة، والخضراوات الكاملة".