6 علامات تدل على إصابتك بقصور القلب

يعد قصور القلب حالة خطيرة، وغالبًا ما تهدد الحياة، وتزداد سوءًا تدريجيًا بمرور الوقت، والقلب هو أحد أهم الأعضاء المسؤولة عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ولذلك، فإن أي ضرر للقلب يمكن أن يكون قاتلا.

ويحدث قصور القلب بعد تلف الأعضاء على المدى الطويل، وغالبًا ما يكون تتويجًا لحالات مختلفة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وهذا يجعل القلب ضعيفًا ومتيبسًا، مما يعني أنه لم يعد قادرًا على نقل الدم، وهذا لا يعني أن القلب توقف عن العمل، لكنه سيحتاج إلى الدعم لمواصلة العمل.

ولذلك، ينبغي التحقيق في أي علامات لقصور القلب على الفور، وهناك بعض الأعراض المتوقعة، وتشمل هذه أشياء مثل ألم في الصدر وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد لا تكون واضحة للغاية"، كما يقول طبيب القلب أوليغ فارفولوميف حصريًا لـ MedicForum.

يمكن أن يسبب فشل القلب:

تورم الساقين والكاحلين والقدمين

السعال المستمر أو السعال الذي ينتج عنه مخاط أبيض أو وردي مع بقع الدم.

تورم منطقة البطن

زيادة سريعة جدًا في الوزن بسبب تراكم السوائل.

الغثيان وقلة الشهية

صعوبة في التركيز أو انخفاض اليقظة.

إذا لاحظت هذه العلامات، يجب عليك التحدث إلى طبيبك العام.

تشمل الأعراض الأخرى الأكثر وضوحًا ما يلي:

ضيق في التنفس مع النشاط أو الاستلقاء

التعب والضعف

انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة

الصفير.

إذا واجهت أيًا مما يلي، فيجب عليك الاتصال بالرقم 911:

ألم صدر

الإغماء أو الضعف الشديد

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة مع ضيق في التنفس، ألم في الصدر، أو إغماء.

ضيق شديد ومفاجئ في التنفس وسعال مع مخاط رغوي أبيض أو وردي.

أسباب فشل القلب

يحدث قصور القلب في المقام الأول بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، ولكنه يمكن أن يؤثر على الأشخاص في أي عمر. هناك عدد من الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى قصور القلب.

وتشمل هذه:

يحدث مرض الشريان التاجي عندما تصبح الشرايين التي تغذي القلب بالدم مسدودة بالمواد الدهنية (تصلب الشرايين)، مما قد يسبب الذبحة الصدرية أو الأزمة القلبية.

ارتفاع ضغط الدم - يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على القلب، مما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى فشل القلب.

الحالات التي تؤثر على عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).

مشاكل في ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)، مثل الرجفان الأذيني.

تلف أو مشاكل أخرى في صمامات القلب.

عيوب القلب الخلقية هي عيوب خلقية تؤثر على الأداء الطبيعي للقلب.

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