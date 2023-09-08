عاجل
كامل الوزير: مصر تمتلك ثاني أقدم سكك حديد في العالم وأهل الصعيد عصب مصر (شاهد)
الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

وقاية من أمراض القلب.. اصنعي سلطة الحمص الحارة الغنية بالفيتامينات

بوابة الوفد الإلكترونية

تحتوي سلطة الحمص علي العديد من الألياف التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي علي البوتاسيوم والمغنيسيوم المساعدة على تنظيم ضغط الدم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة الحمص الصحية.

المقادير

- حمص : نصف كيلو (منقوع بالماء ليلة كاملة) 

- الماء : 5 اكواب 

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة 

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم) 

- الثوم : 3 فصوص (مفروم ناعم) 

- الكمون : ملعقة صغيرة 

- الكاري : ملعقة صغيرة 

- عصير الليمون : 2 حبة 

- ملح : رشّة 

-الشطة : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

  • صفّي الحمص من الماء واغسليه جيداً.
  • في قدر على نار عالية ضعي الماء، ثم أضيفي الحمص واتركيه يغلي لحوالي 30 دقيقة.
  • أضيفي البصل، والثوم، ومعجون الطماطم، ثم غطي القدر، واتركي المكونات على نار هادئة لحوالي 10 دقائق.
  • نكّهي بالكمون، والكاري، وعصير الليمون، والملح، والشطة، ثم حركي المكونات وأطفئي النار. ويمكنكِ هرس المكونات بالمطحنة الكهربائية وتقديمه.
  • اسكبي الحمص بالشطة في طبق التقديم وقدميه.

مواد متعلقة

غنية بالمعادن.. طريقة تحضير سلطة البازيلاء بالبطاطس

تقيك من الأمراض| طريقة تحضير سلطة الخضار بالمشروم ودبس الرمان

غنية بالبروتين.. طريقة تحضير سلطة العدس بالجرجير
الجريدة الورقية