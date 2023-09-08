وقاية من أمراض القلب.. اصنعي سلطة الحمص الحارة الغنية بالفيتامينات
تحتوي سلطة الحمص علي العديد من الألياف التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحتوي علي البوتاسيوم والمغنيسيوم المساعدة على تنظيم ضغط الدم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة الحمص الصحية.
المقادير
- حمص : نصف كيلو (منقوع بالماء ليلة كاملة)
- الماء : 5 اكواب
- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)
- الثوم : 3 فصوص (مفروم ناعم)
- الكمون : ملعقة صغيرة
- الكاري : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 2 حبة
- ملح : رشّة
-الشطة : ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
- صفّي الحمص من الماء واغسليه جيداً.
- في قدر على نار عالية ضعي الماء، ثم أضيفي الحمص واتركيه يغلي لحوالي 30 دقيقة.
- أضيفي البصل، والثوم، ومعجون الطماطم، ثم غطي القدر، واتركي المكونات على نار هادئة لحوالي 10 دقائق.
- نكّهي بالكمون، والكاري، وعصير الليمون، والملح، والشطة، ثم حركي المكونات وأطفئي النار. ويمكنكِ هرس المكونات بالمطحنة الكهربائية وتقديمه.
- اسكبي الحمص بالشطة في طبق التقديم وقدميه.