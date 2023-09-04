تنبية عاجل من الأرصاد الجوية.. (الأمطار لن تصل القاهرة)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورة للأقمار الصناعية والتي تظهر استمرار ظهور تكونات من السحب المنخفضة والتي نتج عنها سقوط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وجاء ذلك خلال منشور لها عبر صفحته الرسمية عبر “فيسبوك”.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وردت الأرصاد الجوية، على سؤال أحد المتابعين، بـ"هل ستصل الأمطار إلى القاهرة الكبرى"، لترد الأرصاد الجوية، بـ"لا.. مش هتوصل القاهرة".

وأعلنت الأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الأثنين، طقس حار رطب على القاهره الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون اليوم الأثنين فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، مؤكدة أنّه خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، تنخفض قيم الحرارة، ويكون ملحوظًا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر، خصوصًا في فترات الصباح الباكر.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن الأجواء ليلًا تكون صيفية معتدلة تماما، وسنشعر بهدوء سرعات الرياح وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في معظم محافظات الجمهورية، عدا بعض المناطق من السواحل الشكالية الغربية للبلاد.

وتابعت: "مع تعمق المنخفض الجوي ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة، فإن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية، وبعض الأماكن من محافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ولن تكون مؤثرة تمامًا على أي من أعمال الأنشطة اليومية".