الأرصاد الجوية تُحذر.. غدًا بداية موجة شديدة الحرارة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من حالة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد المحافظات المصرية بداية من الساعات الأولى من غد الأربعاء ارتفاعًا في درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة.

بيان الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية:

ونشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم الثلاثاء، :"الأسبوع الأول من سبتمبر يأبى أن ينتهى دون أن يعلن عن موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء"، حيث متوقع أن تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٣.

وشددت الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وحالة الطقس السيء يكون يومى الخميس والجمعة المقبلين، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس.. تشهد البلاد اليوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة، إذ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم.

ولفتت الأرصاد إلى بيان حالة البحر المتوسط، لتكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج «من 1.25 إلى 1.75 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.