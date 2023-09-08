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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في تركيا اليوم الجمعة.. عيار 22 بكام

الذهب في تركيا
الذهب في تركيا

 أسعار الذهب في تركيا.. شهدت أسعار الذهب في تركيا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في أسواق الصاغة التركية استقرارًا، وسجل عيار22 ،الذي يسمى بالذهب التركي، وهو الأكثر شيوعاً بين الأتراك، ويبلغ سعر الغرام اليوم 1520.37 ليرة تركية.

 

  وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الذهب، اليوم الجمعة، في أسواق الصاغة التركية، وتختلف المسميات الرئيسية للذهب في تركيا عن باقي الدول، حيث إن العيار الأشهر في تركيا هو عيار 22 وهو الأكثر شيوعًا، وجاءت أسعار المعدن الأصفر على النحو الآتي:

 

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سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة:

الذهب

    النوع                               السعر

أونصة الذهب                   51587.8 ليرة تركية

كيلو غرام الذهب                1658586.16 ليرة تركية

غرام ذهب عيار 24 قيراط     1658.59 ليرة تركية

غرام ذهب عيار 23 قيراط     1589.48 ليرة تركية

غرام ذهب عيار 22 قيراط     1520.37 ليرة تركية

غرام ذهب عيار 21 قيراط     1451.26 ليرة تركية

غرام ذهب عيار 18 قيراط     1243.94 ليرة تركية

غرام ذهب عيار 16 قيراط     1105.72 ليرة تركية

 

سعر الذهب في تركيا اليوم بالليرة التركية والدولار:

 

عيار الذهب          TRY ليرة تركية     دولار USD

غرام عيار 24       1658.59 61.78

غرام عيار 23       1589.48 59.21

غرام عيار 22       1520.37 56.63

غرام عيار 21       1451.26 54.06

غرام عيار 18       1243.94 46.34

غرام عيار 16       1105.72 41.19

غرام عيار 14       967.51  36.04

غرام عيار 12       829.29  30.89

غرام عيار 10       691.08  25.74

غرام عيار 9         621.97  23.17

غرام عيار 8         552.86  20.59

غرام عيار 6         414.65  15.45

أونصة الذهب        51587.8 1921.58

كيلو غرام الذهب    1658586.16       61780.28

 

سعر الذهب في تركيا عيار 22

 يُسمى بالذهب التركي وهو الأكثر شيوعًا بين الأتراك، ويبلغ سعر الغرام اليوم 1520.37 ليرة تركية

 

سعر الذهب في تركيا عيار 18

يبلغ سعر الذهب في تركيا عيار 18 : 1243.94 ليرة تركية

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