تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا .. موراتا في الهجوم

أعلن المدير الفني لويس دي لا فوينتي تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب بوريس بايشادزي دينامو أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - إيميريك لابورت - باو توريس - كارفاخال.

الوسط: رودري - فابيان رويز - جافي.

الهجوم: لامين يامال - ماركو أسينسيو - موراتا.

ويرفع منتخب إسبانيا شعار لا بديل عن الفوز في مباراة اليوم من أجل تعويض الإخفاق الذي عاني منها خلال الجولة السابقة بالهزيمة من منتخب اسكوتلندا، وفقدان 3 نقاط مهمة في مشواره.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المركز الرابع وقبل الأخير بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن منتخبي جورجيا والنرويج المتواجدان في المركزين الثاني والثالث، بينما يتربع منتخب إسكوتلندا على الصدارة بـ12 نقطة.