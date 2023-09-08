عاجل
كامل الوزير: مصر تمتلك ثاني أقدم سكك حديد في العالم وأهل الصعيد عصب مصر (شاهد)
الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا .. موراتا في الهجوم

موراتا لاعب منتخب
موراتا لاعب منتخب إسبانيا

أعلن المدير الفني لويس دي لا فوينتي تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب بوريس بايشادزي دينامو أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

txt

قائمة منتخب إسبانيا..استدعاء لامين يامال وعودة أزبليكويتا

txt

رسميًا..استدعاء لامين يامال لمعسكر منتخب إسبانيا

وجاء تشكيل المنتخب الإسباني للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - إيميريك لابورت - باو توريس - كارفاخال.

الوسط: رودري - فابيان رويز - جافي.

الهجوم: لامين يامال - ماركو أسينسيو - موراتا.

ويرفع منتخب إسبانيا شعار لا بديل عن الفوز في مباراة اليوم من أجل تعويض الإخفاق الذي عاني منها خلال الجولة السابقة بالهزيمة من منتخب اسكوتلندا، وفقدان 3 نقاط مهمة في مشواره.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المركز الرابع وقبل الأخير بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة عن منتخبي جورجيا والنرويج المتواجدان في المركزين الثاني والثالث، بينما يتربع منتخب إسكوتلندا على الصدارة بـ12 نقطة.

الجريدة الورقية