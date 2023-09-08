أسما شريف منير تستعين بالباروكة لتشبه باربي

اعتادت الإعلامية أسما شريف منير على مشاركة متابعيها ببعض الصور والفيديوهات بشكل دائم على حسابها الشخصي بالإنستجرام لتكون دائما مع جمهورها ومتابعيها.

أسما شريف منير بإطلالة مثيرة تشبه باربي

وبدت أسما شريف منير بإطلالة مثيرة تشبه باربي حيث ارتدت بادي قصير مجسم ونسقت عليه ميني جيب صممت من الجلد باللون البينك اللامع مما عكس زياده وزنها بشكل لافت.

واستعانت بابروكة صفراء لتعوض حلق شعرها الحقيقي ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أسما شريف منير

ممثلة وإعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال تحب أسما الغناء والموسيقى وقامت بإنتاج أول أغنية لها باللغة الإنجليزية بعنوان Un Flod Me Eyes تزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018 قبل الانفصال في أبريل .