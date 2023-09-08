غنية بالمعادن.. طريقة تحضير سلطة البازيلاء بالبطاطس
تبحث الأمهات عن وصفات صحية تحتوي على فيتامينات ومعادن تفيد أفراد أسرتها، لذا نقدم لك طريقة تحضير سلطة البازيلاء بالبطاطس الشهية.
المقادير
بازيلاء وجزر : عبوة (مجمدة مسلوقة ومصفاة)
- البطاطس : 1 حبة (مقطعة مكعبات صغيرة / مسلوقة ومصفاة)
- المايونيز : كوب
- لبن زبادي : ربع كوب
- عصير الليمون : 1 حبة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
-فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
طريقة تحضير سلطة البازيلاء بالبطاطس
- اخلطي البازيلا والجزر والبطاطس في طبق.
- اخلطي المايونيز مع الليمون، والزبادي، والملح، والفلفل، ثم أضيفي المزيج لخضار السلطة في الطبق، وحركي حتى تتجانس المكونات.
- زيني السلطة بالبقدونس وقدميها باردة.