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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

علي خطى المطاعم| طريقة عمل صوص الباربكيو

صوص الباربكيو
صوص الباربكيو

يعرف صوص الباربكيو بنكهته المميزه والتي تضيف مذاق لذيذ ومميز لمختلف الوصفات، لذا نقدم لك طريقة تحضيره مثل المطاعم.

المقادير

- الكاتشاب : كوبان ونصف 

- خل التفاح : نصف كوب 

- العسل : ثلث كوب 

- معجون الطماطم : ربع كوب 

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة 

- الفلفل الحار : رشّة 

- ملح : ربع ملعقة كبيرة 

- بشر الليمون : ربع ملعقة كبيرة (مبشور الليمون بالفلفل الأسود) 

- دبس : ربع كوب 

- الخردل : ملعقة صغيرة (ناعم) 

- بودرة البصل : 2 ملعقة صغيرة 

- ثوم بودرة : 2 ملعقة صغيرة 

-صلصة الباربيكيو : 2 ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

  • في قدر على نار متوسطة، ضعي جميع المكونات لحوالي 6 دقائق مع التحريك الجيد.
  • خففي النار، واتركي المزيج لحوالي 25-30 دقيقة حتى يكثف القوام.
  • ارفعي الصلصة عن النار، واتركيها جانباً حتى تبرد تماماً، ثم احفظيها في الثلاجة.

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