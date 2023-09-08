علي خطى المطاعم| طريقة عمل صوص الباربكيو
يعرف صوص الباربكيو بنكهته المميزه والتي تضيف مذاق لذيذ ومميز لمختلف الوصفات، لذا نقدم لك طريقة تحضيره مثل المطاعم.
المقادير
- الكاتشاب : كوبان ونصف
- خل التفاح : نصف كوب
- العسل : ثلث كوب
- معجون الطماطم : ربع كوب
- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة
- الفلفل الحار : رشّة
- ملح : ربع ملعقة كبيرة
- بشر الليمون : ربع ملعقة كبيرة (مبشور الليمون بالفلفل الأسود)
- دبس : ربع كوب
- الخردل : ملعقة صغيرة (ناعم)
- بودرة البصل : 2 ملعقة صغيرة
- ثوم بودرة : 2 ملعقة صغيرة
-صلصة الباربيكيو : 2 ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
- في قدر على نار متوسطة، ضعي جميع المكونات لحوالي 6 دقائق مع التحريك الجيد.
- خففي النار، واتركي المزيج لحوالي 25-30 دقيقة حتى يكثف القوام.
- ارفعي الصلصة عن النار، واتركيها جانباً حتى تبرد تماماً، ثم احفظيها في الثلاجة.