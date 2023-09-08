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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المصرية.. الفراخ البيضة بكام

الدواجن
الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء.. حالة من الثبات والاستقرار السعري شهدته أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المحلية، وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

 

وفي هذا الصدد تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشرها لاسعار جميع السلع لاسيما الدواجن وهذا بشكل لحظي للووقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على أسعارها، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق المحلية للمستهلك.. الجوافة بكام

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أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية

أسعار الفراخ اليوم الجمعة لدى المستهلك

الدواجن الحمراء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 73 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

 

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 110 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

 

أسعار الدواجن البلدي اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 120 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

 

وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 170 جنيهًا للكيلو.

 

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.

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