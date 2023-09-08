أسعار الخضار.. واصلت أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية تبايناً بالرغم من ارتفاع بعض الاصناف، مثل البصل الذي سجل سعره نحو 22 جنيهًا للكيلو، وارتفعت سعر الفاصوليا البيضاء ووصلت القيمة السعرية لها لنحو 48 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الجمعة للمستهلك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار بعض الخضراوات عند المستهلك

الخضار

أسعار الطماطم

سجلت أسعار الطماطم 8 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطس

سجلت أسعار البطاطس 11 جنيهًا للكيلو

أسعار البصل

سجل سعر البصل 22 جنيهًا للكيلو.

الكوسة

فيما سجل سعر الكوسة 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجزر

ووصل سعر الجزر 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاصوليا

ووصل سعر الفاصوليا 25 جنيهاً للكيلو.

ووصل سعر الفاصوليا البيضاء 48 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان

أسعار الباذنجان الأسود نحو 16 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار الباذنجان الرومي 8 جنيهات للكيلو

بلغت أسعار الباذنجان الأبيض 16 جنيهًا للكيلو

أسعار الفلفل

سعر الفلفل الرومي 14 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان 27 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحار

بالنسبة الفلفل الحار وصل سعرها اليوم 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخيار

بالنسبة للخيار وصل سعره اليوم 16 جنيهًا للكيلو.

البسلة

سجلت أسعار البسلة نحو 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار البامية

سجلت أسعار البامية اليوم 35 جنيهًا للكيلو.

ورق العنب البناتي

سجل سعر ورق العنب البناتي نحو 35 جنيهًا للكيلو.

كرنب بالقطعة

سجل سعر كرنب بالقطعة نحو 25 جنيهًا.

الثوم

سجل سعر الثوم نحو 25 جنيهًا للكيلو.

الملوخية

سجل سعر الملوخية نحو 20 جنيهًا للكيلو.