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الجمعة 08 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق المحلية للمستهلك.. الجوافة بكام

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة.. شهدت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية استقرارًا لدى البائع،  حيث أنها ظهرت هذه الفترة أصناف جديدة، ويتبادر المواطنين هذه الفترة على المجمعات الاستهلاكية لشراء احتياجاتهم.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة لدى المستهلك، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة للمستهلك

الفاكهة

سعر الجوافة

سجل سعر الجوافة 20 جنيهًا للكيلو.

 

سعر التفاح الأخضر

سجل سعر التفاح الأخضر 55 جنيهًا للكيلو.

 

سعر العنب الأحمر

سجل سعر العنب الأحمر 25 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر العنب الأخضر 25 جنيهًا للكيلو.

 

سعر المانجو السكري

سجل سعر المانجو السكري 35 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الكمثرى

سجل سعر الكمثرى 30 جنيهًا للكيلو.

 

سعر التفاح

سجل سعر التفاح المستورد 55 جنيهًا للكيلو.

 

سجل سعر التفاح البلدي 30 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الكانتلوب

سجل سعر الكانتلوب 15 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الليمون

بلغ سعر كيلو الليمون 20 جنيهًا

 

أسعار الموز

سجل سعر الموز 17 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار الكيوي

سجل سعر الكيوي 55 جنيهًا للكيلو.

 

سعر التفاح الأصفر

سعر التفاح الأصفر 55 جنيهًا للكيلو.

 

سعر البرقوق المستورد

سعر البرقوق المستورد 45 جنيهًا للكيلو.

 

سعر البلح البرحي

سعر البلح البرحي 40 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الرمان

سعر الرمان 30 جنيهًا للكيلو.

 

وتواصل الدولة حرصها الدائم على الرقابة على أسعار الفاكهة بسوق العبور؛ لضمان عدم التلاعب بالأسعار، إذ أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد سبق وأدلى في تصريحاته أن معدل الصادرات المصرية الزراعية قد بلغت حوالي 5 مليون و640 ألفًا و144 طنًا من المنتجات الزراعية، خلال عام 2021، لافتًا إلى أن هذا المعدل يحدث للمرة الأولى ولم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

 

 

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الجريدة الورقية