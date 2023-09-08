حقيقة ارتباط الأطعمة المعالجة بخطر النوبة القلبية دراسة توضح

أظهرت دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من بعض العوامل المستخدمة في الأطعمة فائقة المعالجة (UPF) يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقال باحثون فرنسيون إنه يمكن استخدام النتائج، التي نشرت في مجلة BMJ، للمساعدة في إعادة تقييم اللوائح المتبعة في صناعة الأغذية "لحماية المستهلكين".

واستكشفوا الآثار الصحية لبعض المستحلبات، التي تستخدم لحفظ وإضافة نسيج إلى الأطعمة المعلبة، مثل الآيس كريم والسمن والوجبات الجاهزة.

وبالفعل، اقترح بعض العلماء أن هذه العوامل يمكن أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء وتزيد الالتهاب، ما قد يزيد خطر الإصابة بمشاكل في القلب.

وشارك في الدراسة نحو 95442 بالغا فرنسيا ليس لديهم تاريخ في الإصابة بأمراض القلب، بين عامي 2009 و2021. وبلغ متوسط أعمارهم 43 عاما، وشكّلت النساء المشاركات نحو 79% من المجموع الكلي.

وجرت مطابقة كل عنصر مسجل في اليوميات من قبل المشاركين، بعلامة تجارية حتى يتمكن الباحثون من تحديد وجود المواد المضافة وكميتها.

وطُلب من المشاركين أيضا الإبلاغ عما إذا كانوا تعرضوا لنوبة قلبية أو سكتة دماغية على مدار الدراسة.

وبعد فترة متابعة متوسطة مدتها سبع سنوات، ربط تناول كميات أكبر من السليلوز E460 إلى E468، والتي تستخدم لتحسين نسيج الطعام وكذلك زيادة سمكه، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما ارتبط المستحلب E472b، الذي يستخدم كعامل تهوية في المعجنات والكعك، بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الدماغية الوعائية.

لكن الفريق نفى وجود علاقة بين المستحلبات الأخرى التي تمت دراستها وأي من نتائج أمراض القلب والأوعية الدموية.

واعترفوا أيضا بأن الدراسة الرصدية الفردية لا يمكنها "تحديد السبب"، لكنهم شددوا على ضرورة تكرار النتائج في دراسات أخرى واسعة النطاق.

وقالت تريسي باركر، اختصاصية تغذية صحة القلب في مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، إن هذا النوع من الدراسات "لا يمكن إلا أن يظهر ارتباطا" بين تناول كميات كبيرة من بعض المستحلبات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور جافين ستيوارت، كبير المحاضرين في تركيب الأدلة بجامعة نيوكاسل، إنه في حين أن "الدراسة تظهر تأثيرا محتملا"، إلا أن هناك حاجة إلى "تفسير حذر"، و"هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات وتجميع الأدلة للحد من عدم اليقين".

وتأتي الدراسة هذه في أعقاب بحثين تم تقديمهما في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، ربطا استهلاك UPF بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي البحث الأول، درس فريق من جامعة سيدني أكثر من 10 آلاف امرأة في منتصف العمر على مدى 15 عاما، ووجد أن 39% كنّ أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالنساء اللاتي تناولن أقل كمية من UPFs

أما البحث الثاني، الذي قدمه يانغ تشو نيابة عن الباحثين في الجامعة الطبية العسكرية الرابعة في الصين، فوجد أن استهلاك أكبر قدر من UPF جعل المشاركين أكثر عرضة بنسبة 25% تقريبا للمعاناة من نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو ذبحة صدرية.