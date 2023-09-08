أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور للجملة.. والبلطي البلدي بـ75 جنيهًا

سعر السمك.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الأسماك النيلية والبحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجل سعر السمك البوري 110 جنيهات للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعارالسمك خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار السمك للمستهلك اليوم الجمعة

الاسماك البحرية

السمك البلطي

سعر السمك البلطي مزارع 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 110 جنيهات للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 110 جنيهات.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 180 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 180 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 430 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 130 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 90 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 95 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 290 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 250 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 320 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 350 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 130 جنيهًا.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 65 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 120 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 45 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 55 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 30 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 75 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 230 جنيهات

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 75 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 70 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 80 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي صغيرة 120 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 160 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 180 جنيهًا.

علمًا أن المزارع السمكية تستحوذ على نصيب الأسد من الإنتاج السمكي في مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبري بمزرعة الديبة 102 طن، ويأتي الإنـتـاج بالمياه البحريـة بنسبة 4.9% وفي المياه العـذبة بنسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.