أسعار العملات الأوروبية والعربية في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الـATM

أسعار العملات.. واصلت أسعار العملات العربية والأوروبية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة استقرارًا وثباتا ملحوظا، نظرًا لان اليوم هو أول الاجازة الاسبوعية للبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 33.02 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات الأوروبية والعربية، في ماكينات الـATM نظرا للاجازة الاسبوعية للبنوك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

العملات العربية والاوروبية

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.02 جنيه للشراء، و 33.13 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، و 34.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.96 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وجاءت متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 32.69 جنيه للشراء، و 33.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 32.97 جنيه للشراء، و 33.21 للبيع.

بنك مصر: 32.86 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.86 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 38.38 جنيه للشراء، و 38.72 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.39 جنيه للشراء، و 38.71 للبيع.

بنك مصر: 38.27 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.27 جنيه للشراء، و 38.59 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع،ـ وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.47 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، و 100.00 للبيع، وفق أسعار

العملات

.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.