اتحاد جدة " زعلان" من محمد صلاح و قرارًا مهمًا تجاهه

أكدت تقارير صحافية أن اتحاد جدة السعودي ،إتخذ قرارصارمًا بشأن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي،وذلك عقب فشل التعاقد معه.

وفشل اتحاد جدة في التعاقد مع محمد صلاح قبل إغلاق الميركاتو السعودي، أمس الخميس، بسبب تمسك ليفربول الإنجليزي بخدمات النجم المصري.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية، أن اتحاد جدة لن يحاول التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأضافت أن اتحاد جدة حاول إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات صلاح مقابل 200 مليون جنيه إسترليني إلا أن النادي الإنجليزي تمسك بخدمات اللاعب.

ويمتد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.

يذكر أن محمد صلاح تواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي أعلنت عنها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الأربعاء الماضي.