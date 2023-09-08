العثور على جثة سائق "توك توك" داخل منزله في حالة تعفن بالشرقية

استقبلت مستشفي أبوكبير المركزى بالشرقية، جثة سائق توك توك عثر عليه متوفيًا فى حالة تعفن داخل منزله، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت تفاصيل الحادث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول،" غازى ع " 58 سنة سائق توك توك مقيم نطاق مركز أبوكبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وخلال التحريات والفحص تبين وجود بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة داخل منزل دائرة المركز وبلتوجه لمكان البلاغ تم العثور على جثة سائق التوك توك فى حالة تعفن داخل غرفة نومه ولا يوجد بالجثة اصابات ظاهرية، كما تم الدفع بسيارة من مرفق الاسعاف بالشرقية، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه رجح مفتش الصحة ان يكون سبب الوفاة سكتة قلبية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بينما، عثرت جهات الأمن بقنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب داخل منزله بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

كان اللواء مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة شاب داخل منزله بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "حمادة.م"، 36 عاما، وتواصل جهات التحقيق تكثف الجهود لفك لغز العثور على الجثة والوقوف على ملابسات الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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