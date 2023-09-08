ميسي .. الأرجنتين تواجه صعوبات في البطولات لهذا السبب

اعترف ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بأن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ستكون صعبة للغاية.

وذلك بعد استهل المنتخب الأرجنتيني حملته في التصفيات بالفوز على الإكوادور بهدف دون رد.

وقال ميسي: الكل يريد الفوز على الأرجنتين، والآن زادت الرغبة لأننا أبطال العالم.

ونشر ميسي على إنستجرام: انتصار غالٍ للغاية لبدء هذا الطريق الجديد، شكرا لكم جميعا على دعمكم مرة أخرى.

وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 77 من ركلة حرة، وقبل نهاية صفارة المباراة، خرج ميسي ودخل بدلا منه إيزيكويل بلاسيوس، لاعب باير ليفركوزن.

وقال ميسي، الذي انتقل من باريس سان جيرمان الفرنسي لإنتر ميامي الأميركي في الصيف: كانت مباراة صعبة للغاية، بدنية للغاية، كنت متعبا بعض الشيء، ولكن انتابني شعور جيد.