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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الكرة الشاطئية يواجه إيطاليا والبرتغال في دورة ألعاب البحر المتوسط

منتخب مصر للكرة الشاطئية
منتخب مصر للكرة الشاطئية

اسفرت قرعة منافسات كرة القدم الشاطئية خلال دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الثالثة المقرر إقامتها في مدينة هيراكليون باليونان خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري عن تواجد منتخبنا الأول في المجموعة الثانية مع منتخبي إيطاليا والبرتغال. 

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انطلاق إجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط

ويخوض منتخبنا المباراة الأولى يوم غدا السبت أمام إيطاليا في التاسعه صباحا، ويخوض المباراة الثانية أمام البرتغال يوم الأحد في الخامسة مساء. 

ووصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية مدينة هيراكليون باليونان فجر الجمعة وأدى المنتخب مرانه اليوم في مدينة هيراكليون استعدادا لانطلاق البطولة

 

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