انطلاق إجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط

انطلق صباح اليوم بمدينة هيراكليون اليونانية اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط بحضور المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر، والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وانطلق الاجتماع بكلمات افتتاحية لكل من: ادونيس فروتسيس وزير التعليم والرياضة باليونان، وسيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية، وديفيد تيزانو رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية لألعاب البحر المتوسط نقاشات عديدة وقرارات هامة، حيث سيتم خلال الاجتماع عرض الدول المرشحة لاستضافة النسخة الرابعة من دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية 2027، وسيتم اختيار الدولة المستضيفة.

كما سيتم في أخر جلسات الاجتماع عرض ترشيحات الدول المرشحة لاستضافة النسخة ال 21 من دورة ألعاب البحر المتوسط 2030 واختيار الدولة المضيفة.

وفي ختام اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط سيتم تحديد موعد الاجتماع المقبل.

وتستضيف مدينة هيراكليون اليونانية النسخة الثالثة من دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية ، خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجاري بمشاركة 26 دولة يمثلهم أكثر من الف لاعب يتنافسون في 13 رياضة شاطئية.

