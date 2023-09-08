التحقيق في واقعة وفاة شخص داخل منزله بالجيزة

عثر رجال المباحث على جثة أحد الأشخاص داخل شقته فى منطقة بولاق الدكرور.

وفاة شخص داخل منزله

وتباشر النيابة العامة التحقيق في حادث العثور على جثة آحد الأشخاص بمسكنه والاستماع إلى أقوال الشهود.

كما استعجلت النيابة العامة سرعة إصدار تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة أو وجود شبة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.



كما يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة فى بولاق الدكرور، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في بولاق الدكرور.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم تحديد هويته، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي سياق آخر قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو

الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2715)

قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12281) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (192) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ،مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".