النقض تؤيد المشدد لمتهم بتعاطي المخدرات

رفضت محكمة النقطن الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم السجن المشدد الصادر ضد لمدة 3 سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه في التهم المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كل من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم، مصطفى خالد.

وكانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمته بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

رفض طعن متهم بالاتجار في المخدرات

ووجهت النيابة العامة للمتهم بحسب ما جاء بأمر الإحالة أنه أحر بقصد التعاطي جوهرا مخدرا ميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز سلاحا أبيض مقص بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وعليه قضت المحكمة بمعاقة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه.

كما أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيها عن تهمة حيازة سلاح أبيض وألزامه بالمصاريف الجنائية والمصادرة.

وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمود. أ"، وأيدت حكم الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالسويس.

وكانت محكمة جنايات السويس عاقبت المتهم " محمود. أ"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما عشرة آلاف لاتهامه بالاتجار في نبات الحشيش المخدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً نبات الحشيش الجاف في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.