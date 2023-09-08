كواليس مفاوضات اتحاد جدة لضم صلاح حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو

أنتهى الميركاتو السعودي أمس الخميس، ليستمر النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول بشكل مؤكد مع الريدز بعد محاولات قوية من جانب مسؤولي اتحاد جدة من أجل التعاقد مع "مو".



كانت إدارة نادي ليفربول واضحة منذ البداية أن محمد صلاح ليس للبيع ومستمر مع صفوف الريدز، وهو ما أكده يورجن كلوب المدير الفني للفريق بشأن الأمر.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية، كواليس محاولات اتحاد جدة لضم صلاح، وموقف ليفربول ومدربه الريدز، كلوب بشأن مسألة بيع محمد صلاح، التي كانت من بداية أنه "ليس للبيع".



وأضافت أن موقف ليفربول كان واضحا منذ البداية، أمام إغراءات السعودية، وأن "مو" ليس للبيع وسط محاولات قوية ومكثفة من مسؤولي اتحاد جدة في الأيام الماضية، لافتة إلى أن كان هناك وفد رفيع المستوى في إنجلترا للتوقيع مع "صلاح".



قدم اتحاد جدة عروض كثيرة وصلت إلى أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني، لكن ظل يرفض ليفربول تلك العروض من قبل النادي السعودي، وسط موقفه الثابت بشأن الأمر.



وتابعت التقارير أنه كان من الغريب اقتناع البعض داخل المملكة، وأماكن آخرى أن "مو" سيوقع وسيتراجع الريدز.

وأضافت أنه مازال في عقد صلاح موسمين على نهايته مع ليفربول، ولا يوجد وقت للبحث عن بديل لـ "مو" كان الإبقاء عليه أكثر منطقية من الحصول على مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني.

