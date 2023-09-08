الليلة.. منتخب السعودية يواجه كوستاريكا في الظهور الأول لمانشيني

يستضيف ملعب سان جيمس بارك في إنجلترا المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع منتخب السعودية ونظيره منتخب كوستاريكا.

وتشهد المواجهة المرتقبة بين السعودية وكوستاريكو الظهور الأول للإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد للأخضر السعودي.

ويسعى منتخب السعودية لتحقيق الفوز في لقاء اليوم الذي يحمل الطابع الرسمي، خاصة مع رغبة مانشيني في بدء مسيرته مع المنتتخب السعودي بفوز يكتسب به ثقة لاعبيه وجماهيره.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية أخرى مساء الثلاثاء المقبل أمام كوريا الجنوبية في نهاية فترة التوقف الدولي.

قائمة منتخب السعودية لمواجهة كوستاريكا

واستدعى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني (26) لاعبًا لمعسكر السعودية في نيوكاسل خلال فترة التوقف الحالية وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية

تنطلق مباراة السعودية وكوستاريكا الودية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيتي مصر ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا

تنقل مباراة السعودية وكوستاريكا الودية بشكل حصري عبر شبكة قنوات الشركة الرياضية السعودية، SSC.