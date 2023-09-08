منتخب السعودية يفقد شراحيلي أمام كوستاريكا

يفقد منتخب السعودية تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، خدمات رياض شراحيلي، خلال اللقاء الودي المنتظر أمام كوستاريكا، ضمن الأجندة الدولية.

وغاب شراحيلي عن تدريبات الصقور الخضراء بعد شعوره بآلام في الركبة وفقاً لما كشف عنه المنتخب السعودي عبر حسابه في منصة «تويتر» للتواصل الاجتماعي.

ومن جانبه وضع الإيطالي روبرتو مانشيني اللمسات الأخيرة على خططه الفنية لمواجهة كوستاريكا في التدريب الأخير حيث بدأ بتمارين الإحماء قبل أن يطبق جمل تكتيكية متنوعة في الحالة الهجومية والدفاعية، واختتمها بتمارين الإطالة.

يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره الكوستاريكي، في لقاء ودي سيجمع بينهما على ملعب سانت جيمس بارك" الملعب الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وتندرج المباراة تحت الأجندة الدولية التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم في شهر سبتمر، حيث سيخوض الأخضر السعودي مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس أمم آسيا 2023 التي ستُقام في دولة قطر في شهر يناير من العام المقبل.

ويخوض منتخب السعودية مباراته أمام كوستاريكا يوم الجمعة الموافق الثامن من الشهر الجاري على أن يواجه كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

واستدعى المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني (26) لاعبًا لمعسكر السعودية في نيوكاسل خلال فترة التوقف الحالية وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.