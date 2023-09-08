الأوقاف تعلن تخرج المجموعة الـ 88 من مركز الحاسب الآلي

أعلنت وزارة الأوقاف، بالأسماء تخرج المجموعة الثامنة والثمانين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: ( 18 ) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: ( 1341 ) خريجًا.

والخريجون الجدد هم:

1. منصور محمد منصور الأقصر إمام وخطيب

2. غانم السيد غانم حمد الشرقية إمام وخطيب

3. حسين محمود حسن حزين بني سويف إمام وخطيب

4. عاشور عامر حسن أحمد بني سويف إمام وخطيب

5. محمد عيد أمين عبدالجواد بني سويف إمام وخطيب

6. عبدالباسط إبراهيم محمد عبداللطيف سوهاج إمام وخطيب

7. حسام حسن محمود رسلان سوهاج إمام وخطيب

8. أيمن عبدالمعطي حامد حبيبه المنوفية إمام وخطيب

9. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم شمال سيناء إمام وخطيب

10. محمود محمد محمد المعصراني الغربية إمام وخطيب

11. أحمد محمد محمود أبو العلا بور سعيد إمام وخطيب

12. محمود حسن عبدالحق سيد أحمد بور سعيد إمام وخطيب

13. عباس محمد أبو العينين شحاتة الإسكندرية إمام وخطيب

14. كمال الدين شوقي كمال الحوفي البحيرة إمام وخطيب

15. أحمد محمد رشاد سيد أحمد كفر الشيخ إمام وخطيب

16. أحمد عبدالرحمن فهمي أمين القاهرة إمام وخطيب

17. رانيا إبراهيم محمد مهنى المنيا واعظة

18. أماني رفعت محمد الحسيني الدقهلية واعظة