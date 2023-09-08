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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

"حال النبي".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف,

وشددت الوزارة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد اعلنت وزارة الاوقاف انه حبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووفاء بحقه (عليه الصلاة والسلام) تطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) طوال شهر سبتمبر 2023م، من خلال خمس خطب متتابعة ، على النحو التالي : 
1. الجمعة (1) سبتمبر تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".
2. الجمعة (8) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" . 
3. الجمعة (15) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .
4. الجمعة ( 22 ) سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .
5. الجمعة ( 29 ) سبتمبر تحت عنوان: "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته" .
 

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