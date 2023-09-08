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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محي الدين يكشف أبرز ملفات قمة إفريقيا للمناخ (فيديو)

الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في ندو

كشف الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في ندوة COP27، تفاصيل قمة إفريقيا للمناخ التي عُقدت في كينيا، موضحًا أنها لم تقتصر على عرض المشكلات المتعلقة بتغير المناخ والتأكيد على وجود خسائر،  بل قدمت حلولاً وأدلة عملية تؤكد وجود تلك الخسائر.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أن القمة أكدت أهمية توجيه التمويل الملائم للدول المتأثرة من تغير المناخ، سواء من خلال تمويل طويل الأمد أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد أنّ القمة تتطرقت إلى عدة مواضيع أبرزها المعادن النادرة التي تدخل في الصناعات المعقدة وكل ما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وإنتاج مكونات حيوية، وهي معادن ذات تأثير حيوي على الصناعة.

كنوز إفريقيا

وأوضح أن من أمثلة هذه المعادن النحاس والكوبلت والمنجنيز وغيرها، إذ يتوفر هذا النوع من المعادن بكثرة في قارة إفريقيا، مضيفا أن القارة الإفريقية أصبحت أكثر إدراكا لما تمتلكه من ثروات على أرضها أو تحت الأرض تستكشفها من خلال مشروعات التعدين والثروة التعدينية، حيث تسعى إلى تصنيعها وكسب القيمة المضافة، وهذا شيء جيد. 

وأضاف أن القارة الإفريقية تعاني من عدم وجود استراتيجيات صناعية متكاملة في العديد من الدول، والتي يمكن أن تستفيد من الأفكار التي طُرحت في القمة. 

وأشار إلى أن المنافسة المحمومة في الحروب التجارية على موارد القارة الإفريقية تعتبر شيئًا سلبيًا ومقلقًا.

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