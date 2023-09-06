كينيا تراهن على أرصدة الكربون مع استضافتها أول قمة أفريقية للمناخ

في أعماق كاسيغاو، وهي برية واسعة من التلال الصخرية والسافانا التي تجوبها الأفيال ، ينشغل فريق مسلح بالحافظات وأشرطة القياس بدراسة شجرة غير ملحوظة.

ومع ذلك ، فإن هذا العقد وبلا أوراق ، له قيمة كبيرة: فهو يخزن الكربون ، ويريد الفريق أن يعرف بالضبط مقدار ما يتم حبسه عبر هذه الغابات شبه القاحلة التي تبلغ مساحتها نصف مليون فدان (200 هكتار) في جنوب كينيا.

وقال جيفري موانجي، كبير العلماء في شركة Wildlife Works ومقرها الولايات المتحدة: "نريد أن نتأكد تماما من أننا نحسب كل شجرة"، حيث أخذت "عينات الكربون" أبعاد عينة شائكة أخرى.

تترجم البيانات إلى أرصدة كربونية ، وقد تم جني ملايين الدولارات لبيعها إلى شركات عملاقة مثل Netflix و Shell التي تتطلع إلى تعويض انبعاثات غازات الدفيئة وتلميع أوراق اعتمادها الخضراء.

مع تسارع تغير المناخ وتزايد الضغط على الشركات والبلدان لرفع مستوى لعبتها ، انفجر الطلب على أرصدة الكربون - حتى مع تعرض سمعتها للضرب.

وتريد الدول الأفريقية التي تعاني من ضائقة مالية حصة أكبر بكثير من سوق بقيمة ملياري دولار من المتوقع أن تنمو خمسة أضعاف بحلول عام 2.

تنتج إفريقيا 11 في المائة فقط من تعويضات العالم ، لكنها تفتخر بثاني أكبر غابة مطيرة على كوكب الأرض ومساحات من النظم الإيكولوجية التي تمتص الكربون مثل أشجار المانغروف وأراضي الخث.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو، الذي يستضيف قمة المناخ في نيروبي هذا الأسبوع، إن بالوعات الكربون في أفريقيا "منجم ذهب اقتصادي لا مثيل له".

وقال "لديهم القدرة على استيعاب ملايين الأطنان من CO2 سنويا ، والتي يجب أن تترجم إلى مليارات الدولارات".

- "اهتمام كبير" -

يمثل الائتمان الواحد طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون الذي تمت إزالته أو اختزاله من الغلاف الجوي. تشتري الشركات الائتمانات الناتجة عن أنشطة مثل الطاقة المتجددة أو زراعة الأشجار أو حماية الغابات.

وأسواق الكربون غير منظمة إلى حد كبير وأدت الاتهامات بأن بعض التعويضات - خاصة تلك القائمة على الغابات - لا تفعل الكثير للبيئة أو استغلال المجتمعات إلى انهيار الأسعار هذا العام.

وتحقق كينيا بالفعل أكبر قدر من التعويضات في أفريقيا، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في السوق، فإنها ترى إمكانية وجود صناعة محلية أكبر بكثير قادرة على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي التي تشتد الحاجة إليها.

قال علي محمد، المبعوث الخاص للرئيس لتغير المناخ، إن "هناك اهتمام كبير، لدينا 25 في المئة من السوق الأفريقية (لأرصدة الكربون) في كينيا، ونطمح إلى توسيع ذلك"، قال علي محمد.

في كاسيغاو ، على بعد حوالي 330 كيلومترا (205 ميلا) جنوب شرق نيروبي ، يتم الدفع لملاك الأراضي والمجتمعات للحفاظ على الغابة سليمة في إطار مشروع ائتمان الكربون الرائد الذي تديره Wildlife Works ، وهي شركة ربحية وأكبر مطور تعويض في إفريقيا.

وقال جوزيف مواكيما من منظمة وايلد لايف وركس إن إيرادات المشروع وظفت نحو 400 شخص ومولت البنية التحتية للمياه والتعليم والصحة في جزء من كينيا يعاني من نقص الخدمات منذ فترة طويلة.

وأضاف "هذه أشياء لم تكن موجودة أبدا". وقال مايك كورشينسكي مؤسس منظمة وايلد لايف وركس إن نصف الإيرادات على الأقل ذهبت إلى المجتمعات.

تم إزالة الغابات المحمية بموجب المخطط من أجل الحطب والفحم ، مما أدى إلى تدهور بالوعة الكربون وموائل الحياة البرية الحرجة.

يخدم تجنب إزالة الغابات الأهداف المناخية من خلال الحفاظ على الكربون في التربة والأشجار بدلا من السماح بإطلاقها في الغلاف الجوي. كان مشروع Kasigau Corridor REDD + أول مشروع في العالم يولد اعتمادات معتمدة بهذه الطريقة.

وتقول شركة Wildlife Works إن المشروع تم التحقق منه بشكل مستقل تسع مرات منذ عام 2011 ، وتجنب ما يقرب من 22 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تنبعث كينيا حوالي 70 مليون طن من CO2 سنويا ، وفقا ل Climate Watch ، وهي منصة يديرها معهد الموارد العالمية الذي يتتبع انبعاثات غازات الدفيئة الوطنية.

- "حلول خاطئة" -

وتعتقد مبادرة سوق الكربون الأفريقية التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تم إطلاقها في COP27 في نوفمبر، أنه يمكن توليد 300 مليون ائتمان سنويا في القارة بحلول عام 2030 - بزيادة قدرها 19 ضعفا عن الأحجام الحالية.

وبالنسبة لكينيا، فإن هذا يعني توفير أكثر من 600 ألف وظيفة وإيرادات سنوية تبلغ 000 مليون دولار.

ولكن هذه التوقعات تفترض أن سعر الكربون أعلى كثيرا من التداولات الحالية، وزيادة هائلة في التمويل في وقت يتسم بتقلبات كبيرة في سوق تكافح من أجل بناء الثقة والنزاهة.

قبل قمة المناخ الأفريقية في نيروبي ، كتبت أكثر من 500 منظمة من منظمات المجتمع المدني إلى روتو تحثه على توجيه المؤتمر بعيدا عن أسواق الكربون وغيرها من "الحلول الزائفة ... تقودها المصالح الغربية".

"في الحقيقة ، على الرغم من ذلك ، فإن هذه الأساليب ستشجع الدول الغنية والشركات الكبرى على مواصلة تلويث العالم ، مما يضر كثيرا بأفريقيا".

وقال جوزيف نجانجا الذي عينه روتو لقيادة القمة إن أسواق الكربون "لم تكن ذريعة للانبعاثات ولكن كوسيلة لضمان المساءلة" لأن الدول الغنية الملوثة تتحمل التكلفة.

تتجه البلدان لتنظيم هذا القطاع، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت زيمبابوي أنها ستستحوذ على نصف إجمالي الإيرادات المتولدة من أرصدة الكربون على أراضيها، مما أدى إلى توترات عبر الأسواق.

وتعكف كينيا على وضع اللمسات الأخيرة على تشريعاتها الخاصة، وقال محمد إن الحكومة لا تريد "طرد المستثمرين" ولكن ضمان الشفافية وحصة عادلة للمجتمعات.