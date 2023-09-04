انطلاق القمة الإفريقية الأولى للمناخ في كينيا

انطلقت القمة الإفريقية الأولى للمناخ، اليوم الاثنين، في العاصمة الكينية نيروبي، بهدف تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجهها القارة السمراء والإسهام في إيجاد حلول جذرية لها.

ويشارك عدد من زعماء القارة الإفريقية في القمة، التي تستمر حتى 6 سبتمبر الجاري، كما يشارك عدد من الشخصيات الدولية المرموقة المعنيين بالتغير المناخي في القارة، حسبما أوردت "القاهرة الإخبارية".

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة الكينية "نيروبي" للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية.

وكان في استقبال مدبولي في مطار نيروبي، السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا، وأعضاء السفارة والمكاتب الفنية.

ومن المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة، تتناول مختلف جوانب العمل المناخي، في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ COP27.

وتبحث القمة، التي دعا لها الرئيس الكيني ويليام روتو، عن الالتزامات والتعهدات الدولية في ملف التغيرات المناخية، والوقوف على التحديات القائمة، من أجل التوصل إلى حلول مستدامة في هذا الصدد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، سيشارك في قمة المناخ الإفريقية، ضمن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمساعدة نصف مليار شخص في البلدان النامية، خاصة إفريقيا، على التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية.