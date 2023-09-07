يحافظ على رطوبة جسمك| طريقة عمل آيس كريم بجوز الهند

يفضل البعض مذاق جوز الهند في الحلويات، حيث يعطي نكهة لذيذة وخفيفة مقارنًة بالأطعمة الآخرى، ولأننا في فصل الصيف ويتزايد الطلب على تناول الآيس كريم؛ للحصول على الإنتعاش وخفض درجة حرارة الجسم، نقدم لك طريقة تخضير آيس كريم بجوز الهند اللذيذ.

آيس كريم بجوز الهند

طريقة تحضير آيس كريم بجوز الهند

المقادير:

١ كوب لبن جوز الهند

رشة ملح

٢/١ ملعقة كبيرة عسل أبيض خام

رشة فانيليا

طريقة عمل آيس كريم جوز الهند:

١- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها في الفريزر لتتجمد.

٢- من الممكن أن تضيفي بعضًا من قطع الفواكه أو الشوكولاتة المفضلة لأسرتك.

فوائد جوز الهند

يقوي المناعة

يحتوي جوز الهند على بنية من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة ما يجعله سهل الهضم، ويوفر طاقة فورية للجسم، وكونه غنيًا بفيتامين C، فإن جوز الهند يساعد في تعزيز الجهاز المناعى للجسم بما يساعد فى مقاومة العدوى والأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية.

يحافظ على رطوبتك

ماء جوز الهند، يساعد هذا المشروب على التخلص من السموم فى الجسم ويمنحك الترطيب اللازم، فهو من المعروف أنه يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بالبوتاسيوم المعروف بخصائصه فى الترطيب أفضل من شرب الماء العادي، كما أنه بديل جيد للفواكه ومشروبات الطاقة.

يساعد فى إنقاص الوزن

ماء جوز الهند غني بالعناصر الغذائية، وبالتالي فهو يحافظ على رطوبتك ويمنحك شعورًا بالشبع لفترات طويلة، كما أن له تأثيرات قوية على عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على إنقاص الوزن، بجانب أنه منخفض السعرات الحرارية.

يمنع هشاشة العظام

هشاشة العظام هي مرض عظمي مرتبط بالعمر، حيث تصبح العظام ضعيفة وهشة وأقل كثافة مع كبار السن، وتساعد المركبات المضادة للأكسدة في زيت جوز الهند في الحفاظ على بنية العظام ومنع فقدانها بسبب التغيرات الهرمونية.