صحي ولذيذ| طريقة عمل آيس كريم بالشوكولاتة في المنزل

في فصل الصيف يصبح الآيس كريم من الحلويات التي لا غنى عنها؛ حيث يعطيك الإنتعاش المطلوب لمواجهة الطقس الحار، ولذلك نقدم لك طريقة صحية لصنع آيس كريم بالشوكولاتة اللذيذة.

آيس كريم بالشوكولاتة

طريقة عمل الآيس كريم بالشوكولاتة

المقادير

٣ حبات موز مجمدة

٣/١ كوب كاكاو بودرة

٢ ملعقة (زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز)

رقائق الشوكلاتة

ذرة ملح

حليب حسب الحاجة

طريقة التحضير

١ - تأكدي من أن لون حبات الموز تغير قليلاً إلى اللون الداكن بعد التجميد.

٢- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وإذا أحببت أن يصبح الخليط ناعم قليلاً، أضيفي الحليب. يفضل ألا تضعي رقائق الشوكولاتة بالخلاط.

٣- بعد الانتهاء من خلط المكونات، قومي بمزج رقائق الشيكولاته معها، لتشعرين بطعمها أثناء تناولها.

٤- قدمي الخليط بأكواب الآيس كريم، ويمكنك وضع الكمية المتبقية بالفريزر.