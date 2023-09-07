الشرطة تضرب وتعتقل أنصار المعارضة في تيغراي الإثيوبية

منعت الشرطة يوم الخميس ، بالهراوات والاعتقالات ، معارضي السلطات الإقليمية في تيغراي من التجمع في ميكيلي ، عاصمة هذه المنطقة من شمال إثيوبيا الخارجة من صراع مميت .

اتحدت ثلاثة أحزاب تيغراي في "تحالف من أجل التغيير الجذري" ودعت إلى مظاهرات يوم الخميس ضد "عدم كفاءة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" ، الحزب القوي في السلطة في تيغراي ، و "طابعه الاستبدادي".

وقام عشرات من ضباط الشرطة الذين يرتدون معدات مكافحة الشغب "بتطويق موقع المسيرة تماما"، ساحة رومانات الصغيرة في وسط ميكيل.

وأضاف أنهم "ضربوا المتظاهرين الذين حاولوا الوصول" بعد "اعتقال المنظمين" الذين وصلوا في وقت سابق.

تم نشر أعداد كبيرة من الشرطة في المدينة و "تم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ميكيلي (...) في الوسط، الشركات مغلقة أيضا والشوارع فارغة".

وقال هايلي كيبيدي، زعيم حزب "سالساي ويان تيغراي"، أحد الأحزاب المنظمة، لوكالة فرانس برس إن 26 ناشطا على الأقل سجنوا منذ اليوم السابق، بمن فيهم رئيسا حزب ساويت هايالو غوديفاي وحزب استقلال تيغراي ديجين ميزغيبي.

«فرقت قوات الأمن المتظاهرين ب الهراوات والاعتقالات»، بما في ذلك اثنين من كبار المسؤولين في الطرف الثالث، بايتونا.

وكانت بلدية ميكيلي التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد رفضت التصريح بالمظاهرة، مشيرة إلى عدم توفر ضباط شرطة في الفترة التي سبقت رأس السنة الإثيوبية في 12 سبتمبر، لكن المنظمين يقولون إن الإعلان المسبق كاف من الناحية القانونية.

«لا يتعين على الحكومة أن تأذن أو تحظر المظاهرات السلمية»، لكن المنظمين «لا يمكنهم اتخاذ قرار بشأن الزمان والمكان»، برر مساء الأربعاء رئيس السلطة الإقليمية المؤقتة، غيتاشيو رضا، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وأضاف "من حقهم تنظيم مظاهرة" و"لم نقل إنه لا ينبغي أن تحدث، قلنا إن الظروف لم تتوفر لإجرائها غدا" (الخميس)، مشيرا إلى "مخاوف أمنية".

قادت جبهة تحرير شعب تيغراي، المهيمنة في تيغراي، الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لمدة 27 عاما بقبضة من حديد، حتى وصول رئيس الوزراء أبي أحمد في عام 2018 على رأس الحكومة الفيدرالية، التي حمل السلاح ضدها في نهاية عام 2020.

حكمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مرة أخرى هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة (5٪ من السكان الإثيوبيين) منذ اتفاق السلام في نوفمبر 2022.

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