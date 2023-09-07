50 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل 2023

أعلنت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لـ"السيارة فورد فوكاس" الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023 في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم، وبحسب القائمة السعرية التي أخطرت بها "أوتو جميل"، شبكة موزعيها اليوم، فإن فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023، شهدت زيادات جديدة على مختلف الفئات المطروحة في مصر.

وتتوافر السيارة فورد فوكاس الجديدة فيس ليفت موديل 2023 عبر شركة أوتو جميل، في السوق المصرية بـ5 فئات من التجهيزات.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على السيارة فورد فوكاس فيس ليفت 2023 والتي أقرتها شركة أوتو جميل، نحو 50 ألف جنيه على مختلف الفئات المطروحة في مصر.



وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة الصادرة عن شركة أوتو جميل، لجميع فئات السيارة فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023.

أسعار فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل 2023

- فئة Trend 4 dr بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلاً من 990 ألف جنيه.

- فئة connected 4dr بسعر مليون و100ألف جنيه بدلا من مليون و50 ألف جنيه.

- فئة connected 5dr بسعر مليون و90 ألف جنيه بدلاً من مليون و40 ألف جنيه.

- فئة titanium 4dr بسعر مليون 135 ألف جنيه بدلاً من مليون و85 ألف جنيه.

- فئة titanium 5dr بسعر مليون 130 ألف جنيه بدلاً من مليون و80 ألف جنيه

وتزود «فوكاس» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «فورد فوكاس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة التحكم فى الجر HLA – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة.

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أوتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية.

وزودت «فوكاس» ببعض الكماليات الأخرى من بينها مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية – زجاح كهربائي، كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية.