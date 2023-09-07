جددي سفرتك وحضري كرات الدجاج بالكريمة والجبن

كرات الدجاج بالكريمة والجبن من الوصفات الشهية التي لا يعلمها الكثير رغم مذاقها المميز، والتي تعد الإختيار الموفق في العزائم أو كوجبة غذاء مختلفة في أيام الإحتفال، حيث تتميز بإحتوائها على الكريمة والجبن الذي يعطي مذاق رائع لأي وصفة.

كرات الدجاج بالكريمة والجبن

طريقة عمل كرات الدجاج بالكريمة والجبن

المقادير

-٧٠٠ جرام دجاج مفروم

-فص ثوم مهروس

-٢ ملعقة كبيرة بقسماط

-١ حبة بصل متوسطة الحجم مبشورة

-٧٠٠ مل كريمة طبخ

-٤/١ كوب جبن بارميزان

-٤/١ كوب جبن موتزاريلا مبشورة

-١ ملعقة كبيرة زيت نباتي

-١ ملعقة كبيرة بقدونس

-١ ملعقة صغيرة ملح

-٢/١ ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة عمل كرات الدجاج بالكريمة والجبن

١- اخلطي الدجاج المفروم مع الملح والفلفل والثوم والبقسماط.

٢- شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط ثم ضعيها في صينية واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة.

٣- سخني الزيت وابدئي بوضع كرات الدجاج في الزيت حتى يتغير لونها.

٤- وبعد الانتهاء من تحمير جميع كرات الدجاج ضعي البصل في نفس المقلاة حتى يذبل.

٥- ضعي كرات الدجاج والكريمة في المقلاة مع البصل ثم يضاف لها الملح والفلفل وتترك على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة.

٦- وزعي الجبن الموتزاريلا والبارميزان على كرات الدجاج واتركيه حتى تذوب ثم يزين الطبق بالبقدونس.