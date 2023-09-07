الموسيقيين: لا تراجع عن إيقاف سارة زكريا لردع الآخرين (فيديو)

كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل إيقاف المطربة اللبنانية سارة زكريا عن الغناء في مصر ومنع التعامل معها، بعد الإيحاءات الجنسية التي تلفظت بها خلال حفلها الأخير.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، حرص النقابة على الارتقاء بالمهنة والحفاظ على الذوق العام.

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية أجريت تحقيقا مع المطربة اللبنانية سارة زكريا للدفاع عن نفسها بعد انتشار فيديوهات مسيئة لها في الحفل، موضحًا أنها أقرت بخطأها واعتذرت عن الواقعة المشينة، لكن النقابة قررت رفض اعتذارها.

وأشار إلى أن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أصر على منع المطربة سارة زكريا من الغناء بشكل نهائي ولا تراجع فيه، متابعا: “نستهدف ردع الآخرين لعدم ارتكاب مخالفات مشابهة، وضبط المنظومة الفنية”.

وقررت نقابة الموسيقيين، منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

كما غرمت منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

وقررت التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل.

واقعة سارة زكريا

وجاء التحقيق مع سارة زكريا إثر استخدامها ألفاظًا خارجة وإيحاءات جنسية، أثار غضب جمهور حفلها بالساحل الشمالي، كما اعتبروه أمرًا مهينًا لهم كمصريين، وكان أبرزهم قولها: "هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟".

وبدوره، دافع مدير أعمال سارة زكريا عنها مبررًا تصرفها ونطقها ألفاظ خارجة حيث قال: "بتهزر مع الجمهور بكلمة، ليه أصبحت جريمة؟"، مُضيفًا: "فيه أغنية سطلانة محدش انتقدها، المغني بيغني للمساطيل".

في الوقت نفسه، شدد الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول نقابة المهن الموسيقية على أن المطربة سارة زكريا لن تقيم حفلات في مصر مرة أخرى، قائلًا: "سارة زكريا في التحقيق، ومع إن المفروض من غير تحقيق تتشطب لأنها مش عضو في النقابة أصلًا، ومش هيحصل ده تاني، وهي تنسى أنها تغني في مصر تاني، ولسه بيتحقق معاها ولكن اجتهاد مني مش هتمسك مايك تاني في مصر واحنا مش هنسمح بده"، منوهًا أنها ليست عضوة في نقابة المهن الموسيقية.