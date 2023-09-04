مصطفى كامل يكشف تفاصيل منع سارة زكريا من الغناء بمصر.. اعتذارها مرفوض (فيديو)

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل كواليس التحقيق بشأن فيديو للفنانة اللبنانية سارة زكريا، والذي تضمن استخدامها للغة وعبارات غير لائقة وغير مناسبة للجمهور المصري، موضحا أنه تم استدعاء الفنانة سارة زكريا، و أبدت نيتها للاعتذار عن الكلمات التي تحدثت بها في الفيديو.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة في برنامج "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الاعتذار الذي تقدمت به الفنانة تم رفضه، وتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها تشمل منعها من الغناء في مصر نهائيًا.

وشدد مصطفى كامل على أن هذا النوع من الأداء غير مقبول ولا يتناسب مع تقاليد وقيم المجتمع المصري، مؤكدًا أهمية احترام الفنانين للجمهور وتقديم أداء فني محترف ولائق يرضي محبي الموسيقى.

وأوضح مصطفى كامل أن انضباط الفن المصري يبدأ من نقابة المهن الموسيقيين، وأن النقابة ستواجه بحزم أي فنان يتجاوز الخطوط الحمراء ويخرج عن السياق الفني المقبول.