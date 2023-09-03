الموسيقيين تكشف كواليس قرار منع التعامل مع سارة زكريا داخل مصر (فيديو)

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، آخر تطورات التحقيق مع الفنانة سارة زكريا ؛ بسبب الألفاظ الخارجة التي صدرت عنها في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

وأكد حلمي عبد الباقى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، أن اليوم شهد تحقيقا مع سارة زكريا بمقر نقابة المهن الموسيقية، وتقرر إيقاف استخراج تصاريح الغناء لها تماما.

المحافظة على الذوق العام

وأضاف عبد الباقي،: "سيتم منع التعامل تماما مع سارة زكريا داخل جمهورية مصر العربية، القرار ده حق، ومش صعب، هدفه المحافظة على الذوق العام".

وأوضح ، أن الهدف من القرار ضد الفنانة سارة زكريا؛ هو الحفاظ على النقابة، والفن، وكيان الشعب المصري.