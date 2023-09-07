إمام عاشور وموسيماني وجهان لعملة واحدة.. هل يرحل عن الأهلي أم يثبت جدارة

ينتظر الجمهور في مصر الظهور الأول لإمام عاشور بشكل رسمي مع النادي الأهلي ومرور الموسم الأول على اللاعب، وسط توقعات كثيرة بأنه سيرحل عن المارد الاحمر مثلما رحل عن أندية الزمالك وفريق ميتلاند الدانماركي، حيث كان مثيرًا للجدل والأزمات.

يرى الكثير أن إمام عاشور لاعب مثير للجدل وغير مستقر وهو الأمر الذي لا يتماشى مع سياسة المارد الأحمر الذي أنهى عقود عدد كبير من اللاعبين في وقت سابق بسبب عدم الالتزام، من أبرزهم أحمد الشيخ وصالح جمعه وغيرهم من اللاعبين في مراكز مختلفه بالملعب.

إمام عاشور وموسيماني وجهان لعملة واحدة

يأتي في الذكر موسيماني عندما أعلن سبب رحيله عن النادي الأهلي، وقال: "أنا من طلب الرحيل عن الأهلي لأني شعرت أن العمل كثيف ولا توجد راحة بين المواسم في مصر، وخاصة العمل في الأهلي هناك ضغط متواصل لتحقيق الفوز بالدوري ودوري الأبطال وجميع البطولات، فهذا ضغط كبير جدًا.

يرى الجمهور أن إمام عاشور وموسيماني وجهان لعملة واحدة وسيكون سبب رحيل اللاعب عن النادي الأهلي مثل سبب رحيل المدرب الجنوبي أفريقي، خاصة أن عامل الالتزام مهم جدًا داخل المارد الأحمر، وهو ما سيظهر بين اللاعب والجهاز الفني والإداري.

من أزمات إمام عاشور في الزمالك

هي توقيع عقوبة مالية على اللاعب بسبب عدم الالتزام، حيث كان من المقرر عقد اجتماع معه لتجديد العقد وتغيب عنه إمام في 3 مناسبات، ثم ظهر اللاعب الدولي بعدها في الأبيض بلون شعر جديد "أبيض" والذي أثار جدلًا كبيرًا وكان سببًا في زيادة أزمات اللاعب قبل الرحيل، فضلًا عن إصراره خوض تجربة الاحتراف.

إمام عاشور والرقم 22 في الأهلي

يأمل جمهور الأهلي أن يسير إمام عاشور بخطى ثابتة وبعيدًا عن إثارة الجدل بعدما حصل اللاعب على القميص رقم 22 والذي كان يرتديه الأسطورة محمد أبوتريكة، بينما يرى البعض الأخر من الجمهور أنه لا يستحق هذا الرقم، كون اللاعب مثير للمشكلات وغير مستقر، وينتظر الجميع محطة "عاشور" الجديده والتي من المقرر أن تستمر لمدة 5 مواسم.

أولى مباريات إمام عاشور بقميص النادي الاهلي كانت أمام فريق الوميني السلوفيني وانتهت بثلاثية للمارد الأحمر، في معسكر الفريق المقام بالنمسا.