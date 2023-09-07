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الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حكم اشتراط المرأة على رجلها بعدم الزواج إلا بإذنها (فيديو)

عقد الزواج
عقد الزواج

أوضح الشيخ إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين، حكم اشتراط الزوجة على زوجها في عقد الزواج بألا يعقد على امرأة أخرى، إلا بإذنها.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، إنه يجوز للمرأة أن تشترط ما تريد في عقد الزواج، موضحًا أن هذا الأمر منصوص عليه في لائحة المأذونين بعد مراجعته من الأزهر الشريف.

دور المأذون توثيق ما يتفق عليه قبل الزواج

وأكد أن المأذون دوره توثيق ما يجري الاتفاق عليه من قبل الزوجين طبقا للائحة المأذونين بشرط ألا يحل حراما ولا يحرم حلالا، مشيرا إلى أن هذا الأمر محل خلاف فقهي كبير ودار الإفتاء هي صاحبة الكلمة وحسم الجدل.

وذكر أن وثيقة الزواج تحتاج إلى تعديل بعض بنودها، وكذلك أيضا وثيقة الطلاق تحتاج إلى تعديل بعض الأمور الخاصة بالحضانة والنفقة، وبالتالي 70% من مشاكل الطلاق ستنتهي دون اللجوء إلى القضاء.

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