يسأل الكثير من الناس عن المطلقة ثلاثا هل لها عدة وهل لها الزواج قبل انقضاء العدة فأجاب الشيخ الالباني رحمه الله وقال فالعدة واجبة على كل مطلقة مدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا، أو كان بائنا بينونة صغرى، أو كبرى كأن يكون مكملا للثلاث، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228}.

وبالتالي، فإذا كان قد حصل دخول فتجب عليك العدة بعد الطلقة الثالثة ولا يجوز لزوجك أن يراجعك بعدها، بل تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة ـ لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، إلى قوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

ولا يجوز لك أن تتزوجي زوجا آخر حتى تنقضي عدتك وتبدأ العدة من وقت تلفظ الزوج بالطلاق وليس من وقت الحصول على وثيقة الطلاق من طرف محكمة، أو غيرها إلا إذا كان الطلاق قد حكم به القاضي نيابة عن الزوج فتبدأ العدة من وقت صدور الحكم.

القول في تأويل قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } يعني تعالى ذكره . والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن , وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر , يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء . واختلف أهل التأويل في تأويل القرء الذي عناه الله بقوله : { يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فقال بعضهم : هو الحيض . ذكر من قال ذلك : 3699 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : حيض . 3700 - حدثني المثنى قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : { ثلاثة قروء } أي ثلاث حيض . يقول : تعتد ثلاث حيض . 3701 - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا همام بن يحيى , قال : سمعت قتادة في قوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض , ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها , واللائي يئسن من المحيض , واللائي لم يحضن , والحامل . 3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى , قال : ثنا المحاربي , عن جويبر , عن الضحاك , قال : القروء : الحيض . 3730 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال , ثني حجاج , عن ابن جريج , عن عطاء الخراساني , عن ابن عباس : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } قال : ثلاث حيض .