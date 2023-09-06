رمضان عبدالمعز يصرخ على الهواء من عزوف الشباب عن الزواج.. الحلال تحول لنقمة

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه يوجد عزوف عن الزواج رغم أنه نعمة من الله، مؤكدًا أن الجيل المتزوج وصل للأجيال الجديدة المشاكل الزوجية مع إن القرآن الكريم وصف الزواج بأنه آية من آيات الله في قوله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الناس بدلوا الزواج الذي شرعه الله من مودة وسكن إلى إرهاق شديد وديون على الزوج والزوجة، مشيرًا إلى أن الله عزو وجل يقول في كتابه " أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ"، مؤكدًا أن الناس حولت نعمة الله لنقمة.

الزواج نعمة



ووجه رسالة للشباب قال فيها إن الزواج نعمة كبيرة من الله، ولكنه أصبح نقمة لأننا أسأنا الاختيار ولم نقتضي بكلام الله سبحانه وتعالى، ولم نتبع سنة النبي عليه السلام"، مشيرًا إلى أن النبي عليه السلام قال: "الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة.



