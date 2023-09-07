كواليس لقاء رئيس الإمارات مع رئيسة المفوضية الأوروبية

استقبل "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" رئيس الإمارات، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تزور الدولة، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الخميس.

ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي برئيسة المفوضية الأوروبية، وبحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية

كما استعرض والمسؤولة الأوروبية عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري.

وأكدا في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية.

وحضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومحمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والوفد المرافق لرئيسة المفوضية الأوروبية.