الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات والأمم المتحدة تبحثان مستجدات الأزمة اليمنية

الدكتور أنور محمد
الدكتور أنور محمد قرقاش

 بحث المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

 

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 وأكد قرقاش دعم الإمارات للجهود الدولية والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار والبدء في حوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، مثمنًا في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

 وأشار قرقاش إلى وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية، معربًا عن ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة أخيرًا استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، مشيدًا بجهود الأمم المتحدة والأمين العام على ما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعم لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم وتفادي كارثة بيئية وإنسانية.

 من جانبه، استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار.

 

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