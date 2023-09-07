رئيس الإمارات يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية سبل تعزيز العلاقات

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور الإمارات، متانة العلاقات في مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بينهما وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما استعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، بحث المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية لتهيئة الظروف المناسبة لوقف إطلاق النار والمضي نحو حل سياسي مستدام ينهي الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.

وأكد قرقاش دعم الإمارات للجهود الدولية والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار والبدء في حوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، مثمنًا في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار قرقاش إلى وقوف دولة الإمارات مع الشعب اليمني ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية، معربًا عن ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة أخيرًا استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر، مشيدًا بجهود الأمم المتحدة والأمين العام على ما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعم لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم وتفادي كارثة بيئية وإنسانية.

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار.

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