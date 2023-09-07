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الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. عمرو مصطفى يطالب ببناء جيل جديد من المبدعين

المغني وعازف الجيتار
المغني وعازف الجيتار عمرو مصطفى

أكد المغني وعازف الجيتار عمرو مصطفى، أهمية أن يتم الوصول لتوصيات مهمة من الحوار الوطنى لحماية المبدعين في مصر وبناء جيل جديد من المبدعين بعد أن تم تصدير الكثير منها لكثير من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى جلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطني، مؤكدا على أهمية على أن نكون أيضا أمام نقابة جديدة تكون مسئولة عن خريجي معهد الموسيقى وأيضا نقابة أقرب للمهن الموسيقية حفاظا على قيمة الموسيقار.

تلبية احتياجات السوق على كافة المستويات

ولفت إلى أهمية أن نكون أمام تلبية احتياجات السوق على كافة المستويات وإعداد كوادر حقيقية لهذا القطاع الذي يعاني كثير دعما للقوى الناعمة في ضوء المنافسة.

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