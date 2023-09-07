الغربية: صرف مكافأة مالية لعمال النظافة بحي ثان طنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة تجهيز معرض أهلا مدارس بحي ثان طنطا.

وتفقد رحمي، تجهيز معرض أهلا مدارس بحي ثان طنطا والذي سيوفر كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من المنتجات الغذائية والأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «الیونیفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب والملابس الرياضية

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مؤكدا أن خلال أيام سوف يتم افتتاحها لتكون جاهزة بكافة المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.

وخلال الجولة وجه أهالي الحي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التطوير الذي تشهده محافظة الغربية وقدم عدد من المواطنين شكواهم لمحافظ الغربية والذي بدورة استمع لمشكلاتهم، موجها كافة الجهات المعنية بسرعة حلها في أقرب وقت ممكن؛ من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين، والمساهمة الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة نواحي الحياة.

وفي لفتة إنسانية قدم المحافظ الشكر لعمال النظافة وأشاد بجهودهم وتفانيهم في العمل لظهور المدينة بالشكل الحضاري، مشيرا إلى أن عمال النظافة بالغربية يستحقون التحية والإشادة على مواصلتهم العمل ليلا ونهارا، من أجل الحفاظ على نظافة شوارع وأحياء محافظة الغربية موجها بصرف مكافأة مالية للعمال بحي ثان طنطا تقديرا لجهودهم المتواصلة وإخلاصهم في العمل، وحافزا لمواصلة الاجتهاد والارتقاء بمستوى ومظهر الحي.