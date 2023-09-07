السعودية واليابان تبحثان سبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقائه بالرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، حيث بحثا سبل تعزيز التنسيق المشترك في المجالات السياسية، وتكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان،التي تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.

وفي سياق آخر، أشادت اليابان بقدرات مصر البشرية الهائلة وهناك فرص كبيرة للشركات اليابانية للاستثمار في مصر، وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليابانية، أوكانو يو كيكو، في تصريح صحفي أمس، أن مصر مستقرة سياسيا واقتصاديا وأن اليابان تسعى لتوطيد التعاون مع مصر التي تعتبر لاعبا أساسيا في المبادرات التي تطلقها اليابان في المنطقة.

وأشارت إلى أن الشركات اليابانية بشكل عام تسعى للاستثمار في الدول التي تتمتع بوضوح السياسات الضريبية والاستقرار الاقتصادي والسياسي، والتي لا توجد بها تعقيدات بيروقراطية.

وأكدت أوكانو أن بلادها ترغب في زيادة وتعميق العمل المشترك في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية التحتية والنقل، وقطاع الطاقة، وكذلك التعليم.

كما علقت على المباحثات بين وزير الخارجية الياباني ونظيره المصري، مؤكدة أن الجانبين تبادلا الآراء ووجهات النظر حول السلام في الشرق الأوسط، والوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك السودان، إلى جانب القضايا المطروحة على الساحة الدولية .

كما تطرقت أوكانو إلى الاجتماع الثلاثي والمشاورات الثلاثية على مستوى الوزراء بين اليابان ومصر والأردن بشأن الشرق الأوسط، حيث أكد وزراء خارجية الدول الثلاث على الجهود الإقليمية الثلاثية بين اليابان ومصر والأردن وفلسطين ولبنان والعراق من أجل تحقيق السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفقت وجهات النظر على توسيع قاعدة التعاون لتشمل المزيد من الدول والمجالات.

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